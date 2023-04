Janja perde a mão e tanta comprar uma mesa horrorosa para o Palácio da Alvorada, de R$200 mil

As mudanças que a Primeira-Dama está tentando fazer, estão lhe gerando alguns conflitos com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Janja minha amiga, você sabe o quanto eu gosto de você, desde a época de Itaipu, mas Primeira-Dama não vai rolar! O que está acontecendo com o seu bom senso, mana?

De acordo com a colunista Carla Araújo, Janja, ao tentar ressignificar o papel de Primeira-Dama no Brasil, estava tentando comprar uma mesa, completamente brega, para a o Palácio da Alvorada, porém, a compra foi barrada, pois, além de feia a mesa custa cerca de R$200 mil. Uma loucura, não é mesmo?

Apesar de não termos muitas informações sobre qual é a mesa específica que a esposa do presidente está querendo comprar, minha opinião sobre sua estética foi baseada na publicação do perfil “@tiaCrey”, no instagram, que mostra qual seria a suposta mesa que a compra foi barrada.

Vale ressaltar que, aparentemente, a compra desse e de outro móveis, está causando um estranhamento entre a Primeira-Dama e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que afirma que esses gastos podem “repercutir mal para o governo”, enquanto Janja defende que os móveis passaram a pertencer ao acervo do Palácio.