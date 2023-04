Janja diz que gravata comprada na Ermenegildo Zegna foi no dinheiro vivo

A Primeira-Dama foi parar na boca do povo, principalmente das fofoqueiras, após aparecer na loja comprando uma gravata para seu amado, Luiz Inácio Lula da Silva

Durante a passagem de Lula pela Europa, Janja, Primeira-Dama, decidiu dar uma volta pela cidade, principalmente pelas lojas que ficam na cidade. A socióloga não deixou de investir em um presente da Ermenegildo Zegna para o marido, o que a fez parar na boca do povo. Janja não deixou de contar que o presente foi comprado no dinheiro pessoal.

Foi no dindin mesmo. Rsrsrs — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 21, 2023

Acontece que o presidente e a Primeira-Dama se hospedaram em um hotel de luxo na sua passagem pela Europa, e a gravata escolhida por ela tem o valor aproximado de R$900. Mal sabiam os internautas que ela estava de olho em tudo que estava rolando.

A web foi à loucura com o fato, afinal, Lula sempre disse que prezava pelo simples e os internautas não deixaram de notar que eles estão aproveitando tudo do bom e do melhor na viagem oficial. Só quero dizer que Janja ainda tinha muitas opções de marca para escolha e muito além disso, ela trabalha. Apenas!