Jane Fonda é diagnosticada com câncer no sistema linfático

A atriz já passou por seis meses de quimioterapia e diz estar tendo bons resultados.

A atriz, escritora e ativista, Jane Fonda (84), revelou em suas redes sociais, na última sexta-feira (02), que foi diagnosticada com o linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático.

Após seis meses de quimioterapia, a atriz revelou estar respondendo bem ao tratamento. Em seu instagram, ela realizou um post com a seguinte legenda:”Sou sortuda porque tenho seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. Percebo, e é doloroso, que sou privilegiada. Quase todas as famílias nos Estados Unidos tiveram que lidar com câncer uma vez ou outra. Muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou recebendo e isso não está certo”

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), existem mais de 20 tipos de linfomas não Hodgkin. Esse é um câncer que apesar de também atingir crianças, adolescentes e adultos, é mais comum de ser encontrado em pessoas mais velhas, ele se espalha pelo sistema linfático, ou seja, em parte do sistema imunológico.

Segundo a Clínica Mayo, que é considerada um dos melhores hospitais do mundo, dentre os principais sintomas da doença, podemos citar inflamação dos gânglios linfáticos, dor ou inchaço abdominal, dores no peito, tosse ou problemas respiratórios, assim como fadiga persistente e febre.