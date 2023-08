Janaina Paschoal está fora da CNN Brasil

Rafael Colombo também foi desligado da emissora nesta manhã de terça (15)

Parece que as coisas não vão nada bem na CNN Brasil e o clima esquentou nos bastidores gerando duas demissões repentinas. De acordo com Gabriel Perline, Rafael Colombo e Roberto Nonato, e também os comentaristas Janaina Paschoal e Marco Antônio Villa foram mandados embora da emissora.

A matéria aponta que os motivos são: altos salários, baixos rendimentos e também realinhamento editorial. A cúpula da CNN ainda estaria reunida para organizar o fluxo de saídas.

“Seguimos investindo no fortalecimento de nossa operação. Continua sendo nossa maior prioridade oferecer conteúdo de credibilidade, qualidade e relevância a cada vez mais pessoas. Em linha com esta estratégia, promovemos, hoje, uma série de mudanças, num movimento de reposicionamento de conteúdo, com fortalecimento do nosso DNA hard news, valorização dos talentos da casa e contratação de novos profissionais. O objetivo é darmos mais espaço para informações e análises. Ao mesmo tempo, seguimos firmes e responsáveis na manutenção do equilíbrio financeiro da nossa empresa”, disse a CNN em comunicado enviado somente aos funcionários.