Gêmeas? Internauta confunde Jakeline Oliveira e Bruna Marquezine e pergunta: “Por que você não volta com Neymar?”

A semelhança entre as duas chama a atenção há muito tempo

Se tem algo que eu GARGALHEI ao ver foi a confusão que um internauta fez com a ex-miss Brasil Jakeline Oliveira, namorada de Mariano da dupla com Munhoz, e Bruna Marquezine.

É que as duas realmente são muito parecidas e isso sempre foi apontado. Inclusive, quando Jake participou da ‘Fazenda’, ela tinha o apelido de “sósia da Bruna” quando os internautas queriam critica-la como um deboche. E fazia muito tempo que ninguém as confundia.

Até que nesta quinta-feira, (2), um internauta comentou no TikTok da influenciadora: “Por que você não volta com o Neymar?”. E, delicadamente, Jake respondeu: “Eu nunca namorei com ele”, com emojis rindo.

Na publicação da situação no Instagram ‘Hottel Mazzafera’, os internautas comentaram que realmente elas se parecem. Você acha, leitor(a)? Eu acho super!