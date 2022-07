Bolsonaro diz que caso perca a eleição para Lula “clubes de tiro podem virar biblioteca”

Em live, atual presidente do Brasil fez comparação descabida com a Lei de Desarmamento

Já cansei de dizer aqui que o atual presidente do Brasil não me representa, e fica cada vez mais claro os motivos que me fazem acreditar nisso. Em live, nesta quinta (30), Jair Bolsonaro afirmou que se perder a eleição para o pré-candidato à presidência, Lula, os clubes de tiro vão virar biblioteca.

“Não esqueça que o outro cara, o de nove dedos, já falou que vai acabar com o armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, como se ele fosse algum exemplo pra isso”, disse Bolsonaro.

E antes que virem bibliotecas, porque o Brasil demonstra cada vez mais que precisa de educação e de livros. Bendito sejam os professores e estudantes do ensino superior que decidem educar as crianças brasileiras em um país onde são cada vez menos valorizados.