Jair Bolsonaro pede pro seu gado e peru descer de seu palanque em Balneário Camboriú: “Não é comício político”

Minha gentee, neste sábado (30), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um ato com seus apoiadores em Balneário Camboriú – Santa Catarina, onde o mesmo acabou se estressando com a quantidade de pessoas que estava no palanque e acabou expulsando diversos políticos e apoiadores do local.

Enquanto mandava as pessoas descerem do local, Bolsonaro citou o nome de alguns políticos, o seu próprio segurança pessoal e até mesmo um peru.

“Vamos descer todo mundo aqui. Quem é candidato a qualquer coisa aí, desce. Não é comício político”, iniciou o ex-presidente, que continuou expulsando o pessoal de cima do palanque e afirmou: “Só vai ficar que é bonito aqui”.