Jair Bolsonaro doa R$100 mil para viúva de PM executado por criminosos

No início desta semana, o ex-presidente realizou dois depósitos, via pix, para a viúva do policial que nos deixou no último dia 27.

Minha gente, hoje pela manhã fui fazer minha unha, e a minha manicure, que ama o Jair Messias Bolsonaro, me contou que o ex-presidente do nosso país doou R$100 mil para a viúva do soldado da Rota, Patrick Bastos, que foi assassinado durante uma operação que aconteceu na Baixada Santista, no dia 27 de julho.

Diante disso, fui dar uma pesquisada e acabei descobrindo que, depois de uma conversa telefônica com a viúva do policial, Bolsonaro fez duas transferências de R$50 mil via Pix, uma na segunda-feira (07) e a outra na terça-feira (08).

Para quem não sabe, o soldado participava de um patrulhamento no Guarujá , quando criminosos, fortemente armados, atacaram o comboio policial. Dentre os criminosos, estava Erickson David da Silva, mais conhecido como “Sniper do Tráfico”, que é o principal suspeito de ter atirado no tórax de Patrick. Apesar de ter recebido atendimento médico, o PM não resistiu.