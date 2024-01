Jads, da dupla com Jadson, é expulso de hotel após debochar do quarto

Que horror! Já não se fazem cantores como antigamente, principalmente do sertanejo, né? Jads, da dupla com Jadson, foi retirado de um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, após publicar um vídeo fazendo críticas ao local.

“E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, disse ele gargalhando no vídeo. A gravação pegou mal e o dono do hotel pediu que os dois se retirassem do local juntamente com a equipe que acompanhava a dupla.

O empresário da dupla, Ninho, afirmou que “todos estão de férias e não irei incomodar os artistas, nosso produtor e equipe por causa de um vídeo simples descontraído, sem maldade alguma”.