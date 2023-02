Jade Sassará é vítima de transfobia em restaurante no Rio

A atriz afirma que pela segunda vez no local, foi tratada pelo pronome masculino, por funcionários diferentes.

Af! Até quando isso? Gente, na noite desta quarta-feira (08), a atriz Jade Sassará, que interpreta a personagem Aleluia na novela Mar do Sertão, utilizou os stories de seu instagram para denunciar um ato de transfobia ao quão ela foi vítima em um restaurante no Rio de Janeiro.

Jade abre os stories afirmando que as travestis do nosso país não tem um minuto de paz, e que as mesmas não podem nem se dar ao luxo de se levarem para jantar, sem serem vítimas de transfobia.

“Travesti não tem paz nesse Brasil, né? Nem quando a gente tenta se dar um mimo, se levar pra jantar, fazer um programinha gostoso. Não tem como. É a segunda vez que venho nesse lugar aqui, porque tem uma comida que eu gosto. Não vou deixar de frequentar lugares que eu quero ir, que tem coisas que eu quero consumir, que eu quero viver”, afirmou Jade.

A atriz afirma que essa não é a primeira vez que ela vai no estabelecimento e é tratada pelo pronome masculino, e pra piorar, por pessoas diferentes.

“É a segunda vez que venho aqui e sou tratada no masculino, por pessoas diferentes. Não é nem pela mesma pessoa. É foda, a gente não consegue viver um momento tranquilo, um momento de prazer sem passar raiva”, desabafou a atriz.

Jade Sassará, de “Mar do Sertão”, relata ter sofrido transfobia no Rio de Janeiro pic.twitter.com/FbQRZ2bqTr — Só Mídias (@MidiasSo) February 9, 2023