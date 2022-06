Mauro Mendonça rasga elogios para Jade Picon: “Talento, seriedade e dedicação”

Diretor de ‘Travessia’ diz estar feliz de ter a morena por perto e no elenco da nova novela

Para quem duvidava do talento de Jade Picon ou duvidou da veracidade do vídeo em que comemora o seu papel em ‘Travessia’ receba o sha-lom do diretor da novela sobre o vídeo e talento da morena. Mauro Mendonça, não deixou de elogiar muito o empenho da gata para conseguir o papel e rasgou elogios em comentário.

“Talento, seriedade e dedicação. Sua receita para conseguir foi infalível. E tá arrebentando nos ensaios. Feliz de ter você por perto, coração. E caso alguém duvide da sinceridade do vídeo, essa vozinha que parece no início é minha mesmo e foi na hora H do convite”, escreveu Mauro Mendonça Filho.

Está bom para vocês ou querem mais? Travessia é a novela que vai suceder Pantanal no horário nobre da Globo e o uso de Jade foi uma estratégia muito inteligente do plim plim em angariar a juventude para dentro de suas tramas. O que já vinha acontecendo com Pantanal vai ficar ainda mais evidente em Travessia.

Eu estou ansiosíssima para ver Jade brilhando nas telinhas, quero ver se os cursos de atriz realmente fizeram a diferença.