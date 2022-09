Jade Picon não repete look: “Eu sou chata”

Influenciadora contou que não repete roupa

Gente, alguém me vê uma máquina de lavar para Jade Picon, a gata não entendeu ainda que as roupas são feitas para usar mais de uma vez. Em entrevista ao podcast ‘PodDelas’ a musa contou que não repete os looks e que quando posta foto de alguma roupa ela já desaparece.

“Vai gastar o look, queimar o look depois eu não uso mais, eu sou chata, eu posto uma foto com o look e ele desaparece da face da Terra. Gosto de estar sempre inovando”, contou ela.

Jade ainda conta que a roupa que ela está usando no podcast ela nunca mais vai usar. Condições, né?