“Prepotente, arrogante, sim”, dispara Leo Picon sobre jogo de Jade

Irmão da princesinha do BBB22 diz estar satisfeito com a postura de Jade, oi?

De acordo com o irmão de Jade Picon, Leo Picon diz estar satisfeito com a postura da irmã dentro do jogo, mas que a paulistana era prepotente e arrogante. De acordo com o mesmo, a estratégia de jogar Arthur Aguiar nos dois paredões foi errada, mas que ela está seguindo seu coração.

Leo Picon diz que sua irmã está seguindo o coração no jogo

“Ela é prepotente, arrogante, sim, tem um pouco disso. Mas a atitude dela foi maior cena style o cara falando e ela levanta a medalha, estala o pescoço. Foi na zoeira. Ela não o humilhou, não bateu com balde na cabeça dele. Esse tipo de atitude eu me preocuparia e repreenderia”, disse Picon em entrevista para Leo Dias.

Leo alfineta atitude de Maria no jogo

Leo Picon não deixou de alfinetar a atitude de Maria em relação a Natália no jogo da discórdia. Parece que os irmãos Picon adoram causar, e a gente adora.