Jade Picon e Gabriel Medina dançam juntos e fãs apontam romance

Esse romance vai deixa pessoas surtadas, é a certeza que eu tenho. Na noite de ontem, 04, Gabriel Medina publicou um vídeo dançando com Jade Picon, em um clima bem intimo e descontraído em um estacionamento.

Na semana passada começaram algumas especulações sobre um possível romance entre os dois, após serem flagrados em uma festa. Na ocasião também estava presente a Ex-mulher de Medina, Yasmin Brunet.

Todos lembram do relacionamento turbulento entre a modelo e o surfista, e ele colocou fim no casamento em janeiro deste ano. Alguns fãs comentaram a publicação do Surfista com a ex-BBB, “Casal de milhões” escreveu um deles.