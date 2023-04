Jade Picon é elogiada por sua atuação em Travessia : “os humilhados foram exaltados”

A influenciadora e atriz fala sobre críticas positivas de sua atuação no atual enredo da novela Travessia

Ela só tinha um sonho de atuar, e ela foi lá e realizou. Jade Picon está comemorando os elogios que vem recebendo pela atuação na nova fase de ‘Travessia’! Em stories em seu perfil no Instagram, Jade aparece mostrando prints de comentários positivos sobre seu trabalho.

“É um milagreeee! Pesquisei meu nome no Twitter e tem coisas muito boas! Fala se não é um milagre”, disse ela, feliz com a repercussão.

A atriz e influenciadora falou também sobre as críticas que recebeu no início da trama dizendo que “os humilhados foram exaltados”, e que ela reconhece que algumas reclamações dos telespectadores eram totalmente válidas.

“Mas tá tudo bem. Têm razão nas críticas! E é sobre usar as críticas ao seu favor”, disse a atriz o vídeo ao lado de uma amiga.

Pelo visto, Chiara tem tudo o que quer e na hora que quer, né? E ainda por cima, está sem medo de nada, né?