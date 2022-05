Vish! Carlos Vereza dispara críticas sobre Jade Picon e quer barrar seu papel em “Travessia”: “BBB não é currículo”

O renomado ator não aceitou nada bem o papel de destaque da moça em novelas

Quer babado? Então, toma, leitor(a)! A história de Jade Picon atuar em novelas chegou aos ouvidos do renomadíssimo ator Carlos Vereza e ele não poupou críticas a escalação da influenciadora para “Travessia” ao TV Fama.

“Faz BBB e acha que isso é currículo. Caramba, eu fiz Shakespeare, Sófocles. Sabe? Aí o cara faz BBB? Com todo respeito, não tenho nada contra o BBB, mas BBB não é currículo. Seguidores não é currículo”, disparou o ator.

Vereza, além de grande ator, é secretário no Sindicato de Atores do Rio de Janeiro, e disse o posicionamento do sindicato sobre a situação de Picon: “Você tem que estudar. Vai fazer um curso, tirar o diploma, tirar o DRT. Agora o sindicato está muito firme, quem não tem DRT, não trabalha”.

E mais: vai tentar barrar o papel da moça na novela de Glória Perez, viu? “Não vamos deixar, não. Essa menina deve fazer um curso de teatro, se formar… Para ser advogado, engenheiro e jornalista você não estuda? Aí a pessoa sai do Big Brother e quer entrar para fazer novela? Vá fazer uma escola de teatro para ter o DRT, aí trabalha”, encerrou o ator que está no ar atualmente no papel de Joaquim na reprise da novela “O Cravo e a Rosa”.

Essa história ainda vai dar muito pano pra manga já que Picon começou a preparação de elenco da nova novela das 9…