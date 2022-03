EITA! Jade Picon revela que se voltasse ao ‘BBB22’ se uniria a Arthur Aguiar

Mas será que ela se arrepende de não ter se unido a ele antes?

A ex participante do ‘BBB22’, Jade Picon, participou do programa ‘A Eliminação’ que vai ao ar toda quarta-feira, no Multishow. E claro que o assunto ‘Arthur Aguiar’ foi pauta né leitor(a)? E não é que a garota se uniria a ele caso voltasse?

A empresária revelou a Ana Clara e Bruno de Luca que não se arrepende de não ter se unido a Arthur Aguiar no game, mas caso voltasse, diria a ele: “Se a gente tivesse se unido, seria totalmente diferente. Vou voltar lá, vou falar: ‘Arthur, tive a minha resposta!”, revelou. Jade ainda falou que eles tinham formas diferentes de jogar.

Bruno de Luca ainda perguntou a ex sister, porque ela se incomodou tanto com o abraço de Arthur quando ela ganhou a primeira liderança, e ela respondeu que estava conhecendo as pessoas, e que ele não teve a reação que ela esperava — e foi frustrante. Agora ela assume que ele deu parabéns né?

Ana Clara disse que parecia que essa aliança com ele, Scooby, PA e Douglas estava clara ao público e perguntou se ela não pensou nisso. “Pensei nisso [em uma aliança], mas dentro do jogo eu me sentia próxima do meu quarto. Então foi algo que aconteceu naturalmente depois da minha primeira liderança. E como não houve movimento meu e dele não aconteceu”, revelou. E segundo ela, a formação do jogo dela seria exatamente ter um namorado, amigos e um rival — jogo bem montadinho né? Falo nada…

A @jadepicon falou um pouco sobre sua relação com Arthur no #BBB22 👀 #BBBAEliminação JADE NO MULTISHOW pic.twitter.com/Mqfo0ZAJgv — Multishow (@multishow) March 10, 2022