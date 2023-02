Jade Mascarenhas é vítima de assédio sexual, em ônibus 

Felizmente, com a ajuda dos outros passageiros, a atriz denunciou o assediador, que foi preso assim que o ônibus estacionou na rodoviária do Tietê.

Gente, é triste saber que esse é só mais um entre os diversos casos que acontecem diariamente em nosso país, ou melhor, no nosso mundo. No último domingo (12), a atriz Jade Mascarenhas, que interpreta a personagem Sara na série original Globoplay “As Five”, utilizou o seu instagram para relatar que foi vítima de assédio verbal e sexual, na última sexta-feira (10).

“É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato e espero que ele se faça útil e que eu, como várias outras vítimas, tenhamos acesso à Justiça. Adoraria enterrar essa história e fingir que nunca aconteceu, mas não condiz com o que eu mesma prego”, iniciou a atriz.

A atriz conta que estava fazendo o trajeto Rio – São Paulo , quando foi abordada por um homem mais velho que a tocou com segundas intenções e fez insinuações sexuais a ela.

“Um senhor, com idade para ser meu pai e quem sabe até avô, reparou que eu estava sozinha na cadeira, perguntou se tinha alguém do meu lado e eu prontamente disse que não. Então, ele sentou ao meu lado e falou coisas horríveis pra mim. Entre elas, que eu tinha cara de bebezinha, que ele gostava disso. Esse homem me apalpou, encostou em mim…”, relatou.

Incomodada com aquilo, Jade conta que colocou sua mochila em seu colo e fechou os olhos para dormir e esquecer da existência inconveniente do homem, porém, o assédio só piorou.

“Eu acordei prontamente com o indivíduo tentando me beijar à força. Tomei um susto e fiquei em estado de choque. Eu fiquei tão coagida… Ainda bem que tinham pessoas em volta pra me acolher e ajudar a fazer justiça”, contou Jade.

Afirmando que sem a ajuda dos outros passageiros não conseguiria denunciar o assediador, a atriz afirma que antes de vivenciar uma situação como essa se achava forte e que saberia exatamente o que fazer, mas não foi o que aconteceu.

“Se as pessoas em volta não tivessem me acolhido, eu não sei o que teria acontecido porque depois o homem voltou e não deixaram ele chegar perto de mim. Eu fui acolhida pelos passageiros, pela polícia e pela empresa, mas sigo me perguntando o que eu poderia ter feito para evitar, me sentindo impotente. Um agradecimento especial aos 4 passageiros que decidiram ir até a delegacia testemunhar para mim, e para isso abriram mão dos seus compromissos, para irem buscar justiça comigo”, agradeceu a ajuda.

Já em seus stories, Jade conta que, felizmente, ao estacionarem na rodoviária do Tietê, a polícia já estava no local para levar o homem, que ainda teve a cara de pau de acusar a atriz de interesseira e prometer que iria processá-la.

“Quando chegamos na rodoviária do Tietê, a polícia já estava lá prontamente para levar o senhor. O homem foi preso, é importante falar isso. Pelo menos uma noite ele passa lá. O homem ainda ameaçou me processar por calúnia e difamação, disse coisas horríveis, que eu era uma novinha interesseira, que estava atrás do dinheiro dele”, contou.

Por fim, ela alerta a todos sobre a importância que tem, uma pessoa intervir em um caso de assédio e pede que as pessoas prestem mais a atenção no que está acontecendo ao redor delas, para que assim evite situações desconfortáveis e traumáticas como essa.

“Algumas pessoas em volta não sabiam se a gente se conhecia ou não e ficaram com medo de intervir. Tem aquela coisa do constrangimento de você intervir em uma relação que você encontra na rua, mas intervenham! Reparem nas mulheres que estão sozinhas. […] Vamos evitar que isso aconteça com outras pessoas, porque é muito chato e traumático. Prestem atenção no entorno de vocês. Sigo acompanhada e amparada por ótimas pessoas, e torcendo para essa história ter um fim justo”, finalizou a atriz.