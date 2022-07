Jacques Vanier é assaltado dentro de carro de aplicativo e recupera celular

Dois motoqueiros ajudaram o influenciador a recuperar o aparelho

De Goiás para o mundo. Jacques Vanier conquistou a atenção de todos no Tik Tok com seu modo de falar e de viver. O peão do Tik Tok tem passado apuros em São Paulo, na noite de ontem (11), o agroboy foi assaltado dentro de um carro de aplicativo, enquanto mexia no celular. O influenciador conseguiu recuperar o aparelho com a ajuda de dois motoqueiros.

“Eu nunca passei por isso, sou de Goiás, pareceu uma cena de filme. Eu estava mexendo no celular, parou no semáforo, veio um caboclo colocou a mão lá dentro e levou o celular, abri a porta e sai correndo atrás dele, ele estilingou, comecei a gritar socorro”, iniciou Jacques.

Vanier ainda conta que tirou os tênis para conseguir correr atrás dos ladrões, mas contou com a ajuda dos motoqueiros para recuperar o aparelho. “Tirei, joguei no meio da rua e corri atrás do caboclo, meu celular aberto, virei a esquina e os dois motoqueiros me ajudaram. Aí ele jogou meu celular no chão, deu vontade de dar um supetão no pé do ouvido dele”, contou.

Ainda bem que recuperou o aparelho celular, mas não preciso nem dizer o quanto é perigoso reagir a um assalto, né? Ainda na semana passada o mesmo aconteceu com Titi Müller. Socorro!