‘Já viram águia andar com pombo?’, Jojo dispara ao ser questionada sobre lutar com Cariúcha

Meus amores, sabemos que a Jojo Todynho nunca dá ponto sem nó, correto?E obviamente, a campeã da Fazenda 12 não deixou barato ao responder o desafio proposto pela influencer Cariúcha, que desafio a cantora para entrar na onda do Fight Music Show, um evento em que artistas se enfrentaram em um ringue, durante uma luta.

“Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa. Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Além disso, os patrocinadores vão vir em cima de quem? Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa”, respondeu Jojo a um seguidor, durante uma caixinha de perguntas.

Jojo e Cariucha têm desavenças antigas e uma longa lista de provocações nas redes sociais, o que animou alguns seguidores para um embate no ringue.