“Já tive minha fase mulherengo”, declara José Loreto

Depois do fim do seu relacionamento com Rafa Kalimann o ator parece estar bem mais tranquilo em relação a novos romances

Meu Deus, José Loreto aposentou as chuteiras mesmo,? O ator contou que sua época de mulherengo já passou e que agora ele está bem mais tranquilo em relação a isso. O ator afirmou ao jornal Extra que viveu diferentes fases nos relacionamentos de sua vida e que a fase mulherengo já passou. “Eu já tive a minha fase mulherengo, tenho a minha fase romântica… Nunca sou só uma coisa. A gente tem várias camadas. Depende do momento da vida, do trabalho, da espiritualidade, de como você está aberto ao mundo”, disse ele. Para quem não sabe, José Loreto viveu um romance rápido e intenso com Rafa Kalimann, mas o namoro acabou e Rafa já deu início a outro. Afe!