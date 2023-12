‘Já mandou nudes?’ Paulo Vieira faz pergunta inusitada para Roberto Carlos em especial da Globo

O humorista participou do Especial de Fim do Ano da Globo e ainda cantou a música ‘Ilegal, Imoral ou Engorda’ com o Rei.

Socorroooooo! Que o Paulo Vieira não tem limites, não é nenhuma novidade para a gente, né meus amores? Mas em sua participação no Especial do Rei Roberto Carlos, olha a pergunta pra lá de inusitada que ele fez para o cantor: “Você já mandou nudes, Roberto?”.

“Não, ainda não”, respondeu o artista com muito bom humor. O humorista aproveitou para brincar um pouco com o nosso amado Rei. “Vamos inovar esse ano. No QR Code (exibido na televisão), ao invés da pessoa baixar uma flor, baixa um nude seu”, propôs. A plateia foi a loucura e Roberto logo descartou a ideia. “Não”, disse aos risos. “Não? Vamos prometer que a audiência vai lá no alto”, opinou Paulo.

Acho que agora já deu né, Paulo Henrique? (Minha mãe na casa dela reagindo) pic.twitter.com/4XAfoY2VES — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 23, 2023

O humorista aproveitou a oportunidade para ler uma carta de sua mãe, que é grande fã do cantor: “Por favor, Roberto Carlos, deixe meu filho cantar com você, porque preciso humilhar minhas vizinhas”. O Rei prontamente atendeu ao pedido e Paulo cantou a música “Ilegal, Imoral ou Engorda” com o artista.

Simplesmente Paulo Vieira e Roberto Carlos em um DUETO!!!!! #EspecialRobertoCarlos pic.twitter.com/j4BaR55Ssz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 23, 2023

A performance de Paulo no dueto com Roberto foi muito elogiada pelos internautas. “Paulo Vieira cantando com o Roberto foi a coisa mais aleatória e legal que eu já vi. Você arrasou demais”, disse um . “Gente, o Paulo Vieira harmonizando com o Roberto Carlos. Não sabia nem que ele cantava, ainda abriu voz afinadinho, tô chocade”, afirmou outro.