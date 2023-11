“Já fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão pra ela”, dispara Anitta sobre amizade com Marina Ruy Barbosa

A atriz rasgou elogios para a cantora e disse que acha bonito o jeito que ela veio pedir perdão diante dos boatos

O novo programa de Angélica estreou dando o que falar no ouvido das minhas fofoqueiras. Anitta e Marina Ruy Barbosa estiveram presentes na entrevista com a loira e contaram detalhes sobre a amizade das suas. Marina chegou a rasgar elogios para a funkeira ao dizer que achou bonito a forma que ele pediu desculpas para ela.

“Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas… E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns ‘berimbolos’, porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito”, disse Anitta.

Marina ainda completa: “Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: ‘Errar, todo mundo vai errar’. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o ‘dane-se’, o ‘deixa para lá’. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: ‘Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você’.”