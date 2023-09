“Já fiz amor por 14 horas seguidas”, afirma Thalita Souza

A atriz também revela que não tem interesse em fazer sexo a três e que muitos dos seus companheiros sexuais já broxaram com ela.

Gente, eu estou passada com a descoberta que acabei de fazer! Sabem a atriz Thalita Souza, que é modelo e contratada pela Rede TV!? Então, recentemente a gata revelou que já passou horas transando com o seu ex-namorado.

“Já fiz amor por 14 horas seguidas. Sou intensa e como gosto muito, às vezes foge do controle. Tinha ido viajar e eu e meu ex estávamos em um hotel. Queríamos curtir a cidade, mas acabamos passando todo esse tempo no quarto. Só parávamos para comer, nem dormimos”,

Logo em seguida a atriz conta que devido ao seu jeito de mulherão, quando chega na hora H diversos homens broxam, por ficarem nervosos com a sua presença.

“Sim, vários, pelo meu jeito de mulherão forte e determinada os homens na hora H brocharam. Uma pena, mas acontece, pois ficam nervosos”, continuou Thalita.

Por fim, a modelo revela que nunca fez e nem tem o interesse em fazer sexo a três, pois gosta de curtir a pessoa com quem ela está se relacionando, porém, garante que não condena quem faz.

“Gosto de curtir a pessoa, a relação. Prefiro fantasiar só com ele. Mas não condeno quem faz. Sexo consensual e entre adultos tudo é permitido desde que seja bom para todos”, finalizou.