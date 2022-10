J Balvin revela que já viveu romance com brasileira

Cantor fez o seu primeiro show no Rio de Janeiro na última quarta (05)

Minha gente, que calor! Por essa vocês não esperavam, né? J Balvin revelou que já namorou uma brasileira. O colombiano desembarcou nas terras quentes do Brasil para realizar os seus shows, começando com o primeiro na última quarta (05), no Rio de Janeiro.

E não parou por aí, porque além de namorar uma brasileira, ele chegou a sair com uma famosa daqui de nossas terras, mas disse que evitou revelar a identidade da celebridade. “Sim, é famosa, mas foi há um tempo atrás”, entregou ele, aos risos.

Se curiosidade matasse, eu estaria mortinha da Silva. Aloca!