Izabel Goulart e Kevin Trapp curtem a final de Roland Garros ao lado de Lily Collins

Izabel Goulart e Kevin Trapp desembarcaram ontem (07) em Paris exclusivamente para a final de Roland Garros. O casal foi convidado pela Federação Francesa de Tênis (FFT) para assistir, da tribuna presidencial, a acirrada disputa entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Além do casal, também estavam na tribuna presidencial da FFT: as atrizes Lily Collins e Natalie Portman, o diretor Spike Lee, o cantor e também diretor criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams.

Para a ocasião, Izabel escolheu alfaiataria branca assinada pela The Mannei e Kevin com full look Louis Vuitton. Recentemente, Izabel esteve na França para uma temporada de compromissos em Cannes. Na próxima semana, o casal participa do desfile da marca Casablanca (também em Paris) e de lá seguem para as comemorações de 150 anos da Audemars Piguet ainda pela Europa.