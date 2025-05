Iza rompe o silêncio após reatar com Yuri Lima: ‘Minha vida não precisa ser explicada o tempo todo’

Amigas, estou aqui tomando um açai com granola e mel no meu quiosque favorito de São Conrado, quando minha amiga de Santa Teresa me envia um vídeo da Iza

Acontece que a cantora abriu seu coração e comentou pela primeira vez sobre ter retomado seu relacionamento com o jogador de futebol, Yuri Lima. Lembrando que o casal reatou em janeiro deste ano, após um período de separação motivado pela descoberta de conversas entre o atleta e outra mulher.

Durante sua entrevista ao podcast “É Nóia Minha?”, Iza relatou sobre a situação envolvendo sua vida pessoal e fez uma breve reflexão sobre as críticas que recebeu após divulgar um vídeo revelando a suposta traição. Ela admitiu que teve uma expectativa ingênua de que sua versão seria compreendida pelo público de forma empática.

“Eu realmente acreditei que, ao expor minha perspectiva, as pessoas iriam respeitar e compreender que era uma tentativa de proteção pessoal. Mas isso não aconteceu”, afirmou.

A artista ressaltou que ficou surpresa com o julgamento excessivo e com o desejo de muitos em influenciar suas decisões. Mesmo com toda essa pressão, ela afirmou que hoje se sente mais segura em seguir suas escolhas sem precisar justificá-las.

“Quando decidi retomar a relação, optei por não anunciar nada. As pessoas iriam perceber por si mesmas. Quem quisesse criticar, criticaria; quem apoiasse, também se manifestaria. Mas minha vida não precisa ser explicada o tempo todo”, disse.

Ela também comentou sobre a dificuldade de manter a privacidade sendo uma pessoa pública. De acordo com ela, ninguém deveria ser cobrado por mudanças de opinião ou por decisões pessoais. “É um direito de qualquer pessoa perdoar, voltar atrás ou encerrar uma história. Se eu quiser mudar tudo de novo, isso diz respeito apenas a mim”, declarou.

Além disso, a cantora concluiu que manter um certo distanciamento das redes sociais é uma boa maneira de preservar sua saúde emocional.

“O único jeito de não ser alvo de julgamento seria não fazer nada, não ser nada. Hoje entendo que evitar esse tipo de ambiente é o melhor para mim. O engajamento nas redes muitas vezes vem de ódio ou ironia, e isso não me interessa”, concluiu.