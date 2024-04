Iza mostra ultrassom do bebê com Yuri Lima pela primeira vez

Os fãs da cantora Iza ficaram enlouquecidos ao saber que a cantora está esperando o seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol. A cantora usou suas redes sociais para compartilhar com sua audiência as primeiras imagens do seu filho, em um ultrassom emocionante.

A famosa surgiu aos beijos com seu amado, onde mostrou sua silhueta com o barrigão. Iza também mostrou os bastidores de um ensaio de fotos, que também exibiu seu ventre em crescimento.

“Os últimos dias/meses por aqui”, escreveu a cantora na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros da futura mamãe. “Vem aí, a criança mais esperada e linda do BRASIL”, declarou um fã. “A Iza só não é mais linda que a Iza grávida”, disse outro. “Belíssima! Se a mãe já é linda assim, imagina o bebê”, elogiou mais um.