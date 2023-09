Iza faz protesto forte no palco do The Town: “Fogo nos racistas”

Cantora aproveitou sua apresentação no festival paulista para mandar um recado para os preconceituosos de plantão.

Durante a sua apresentação no último dia do The Town, neste domingo (10), a cantora Iza mandou recado contra os racistas no telão do Palco Skyline: “Fogo nos racistas”.

O protesto aconteceu durante a apresentação com o rapper Djonga para cantar “Sintona”, faixa do último disco da artista, “Adrodhit”. Os dois também cantaram “Leal”, sucesso do rapper mineiro.

Com os braços cruzados em frente ao telão com a frase “fogo nos racista”, Iza e Djonga levaram o público à loucura. Na sequência, a cantora performou “Fé”, música considerada por ela como uma virada na carreira.