Iza confirma indiretas para ex-marido em novo trabalho: “Deboche”

A cantora contou e certificou que o seu novo álbum tem indiretas diante dos apuros que passou com seu antigo marido

Iza virou notícias nos tablóides depois que mandou um álbum inteiro para o lixo e disse que aquilo não condizia mais com quem ela era. A cantora refez o trabalho do 0 e não deixou de deixar as músicas cheias de indiretas para o seu marido. Em entrevista para o Splash, ela afirma que seu trabalho é cheio de deboche.

“Só consegui falar disso com humor, com deboche, porque essa raiva e essas coisas (sentimentos) existiram, mas não existem mais. Isso é o f**a de fazer arte: ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida e se livrar mesmo (delas) através de uma expressão artística. Sou muito a favor disso”, contou.

Ela ainda finaliza: “É um processo terapêutico. Acho que a virada de página é exatamente essa: você conseguir olhar para uma situação que você viveu com outros olhos, com os olhos da arte, da comunicação”, completou Iza, falando sobre os benefícios dessa ressignificação artística.