Iza anuncia fim do seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos

A cantora e o produtor estavam casados há 4 anos.

E a tarde desta segunda-feira (10) começou de forma triste para os fãs da maravilhosa Iza. A cantora utilizou de suas redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos, com quem ela estaria casada há 4 anos.

De forma delicada e sincera, como sempre, a musa contou a notícias aos fãs e afirmou que ambos precisam de espaço para conseguir entender essa nova etapa em suas vidas.

Em texto publicado no Instagram, Iza ressalta que eles tiveram uma linda história de amor, cumplicidade e parceria, mas que a vida é feita de ciclos e que com muito respeito e admiração, eles estão ressignificando a relação entre eles.