Ivete Sangalo para apresentação para ajudar fã que passou mal

Amores, ontem (08) rolou nada menos que a abertura do maior carnaval do mundo, o carnaval baiano, que contou com a incrível presença e participação da nossa amada Veveta. Porém, em meio a toda energia e felicidade ali presente, a cantora teve que parar a sua apresentação para ajudar uma fã que estava passando mal na Praça Castro Alves, em Salvador.

“A gente vai organizar aqui. Eu vou tocar, mas deixa eu resolver aqui porque não adianta a festa ser boa para uns e para outros não. Tem que arrumar a festa. Vocês podem abrir aí, podem levar ela?”, iniciou Ivete, que logo em seguida afirmou que só continuaria a se apresentar quando a moça fosse socorrida, de forma segura.

“Eu só vou cantar quando a gente organizar esse baba aí. Chama os meninos da polícia para dar essa força. É agonia de festa mesmo, não é confusão”, afirmou a baiana.

Por fim, preocupada, a cantora pediu para que os outros fãs passassem uma água que ela jogaria para eles, até a menina que estava passando mal e só voltou a cantar após perceber que tudo já estava bem.

“Quer uma água, minha filha? Espera aí. Se eu jogar vocês entregam? Vão passando de mão em mão…Você está melhor? Agora sim”, completou Ivete.