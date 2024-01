Ivete Sangalo deixa Anitta sem graça ao vivo por causa de peguete

Meus amores, a nossa amada Ivete Sangalo foi uma das convidadas do “Ensaios da Anitta”, que aconteceu neste sábado (6), lá em Salvador. No palco, a cantora baiana deixou a nossa Girl from Rio completamente desesperada ao expôr um suposto affair dela e disse ainda que o moço seria seu vizinho.

“Ele está aqui que eu vi. Esse menino que você está pegando é meu vizinho. Ele está bem aqui. Está sim porque eu conheço ele. Pera aí que eu vou mostrar para o Brasil quem é ele. É um gatinho. Vou dizer o nome dele”, brincou Ivette, levando Anitta aos risos.

A baiana também revelou que seu filho mais velho contou que está por dentro da novidade. “Marcelo falou: ‘Mãe eu sei com quem Anitta está ficando”, disse.