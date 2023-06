Ivete Sangalo canta em festa junina dos filhos na escola

Cantora pegou os pais e convidados de surpresa ao aparecer na comemoração e soltar a voz para todos os presentes (Foto: Reprodução)

Veveta é arretada mainha, e não deixa de participar das comemorações na escola dos filhos. Nesta quarta (21), a cantora apareceu na comemoração junina dos filhos e não deixou de soltar a voz. A festinha aconteceu na escola de Marina e Helena, gêmeas de 5 anos, em Salvador.

“Você vai na apresentação da escola do filho e simplesmente encontra quem? Veveta, te amo”, publicou a influencer Sthefane Matos, que também participou do evento junto com o seu filho, Apolo.

Nas filmagens ela aparece cantando ao lado das filhas e da banda contratada pela escola, assim como as dançarinas, todos vestidos à caráter.