Ivete Sangalo brinca com abelhas e choca web

Cantora apareceu ao lado do marido e das duas filhas, Helena e Marina, e diz amar abelhas

Que isso, mainha? Minhas fofoqueiras do Leblon foram à loucura quando viram Ivete no meio de tantas abelhas. O vídeo está circulando na internet mostra Veveta em um momento em família um tanto quanto exótico, a musa brinca com as abelhas junto com o seu marido e as filhas gêmeas, Helena e Marina, de 4 anos.

Na legenda ela ainda escreve: “Amamos as abelas”. Para quem não sabe Daniel Cady, marido da musa, é dono de cerca de 300 mil abelhas Uruçu Nordestina sem ferrão.

A criação das abelhas deu início no período pandêmico e de isolamento social o que ajudou o muso a lidar com a ansiedade e insônia.