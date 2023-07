Italo Antonelli passa vergonha e explica unfollow de Karen Bacic

Em entrevista ao Hugo Gloss, o participante do ‘Casamento às Cegas’ contou detalhes sobre a polêmica envolvendo sua”noiva” após pedir sua mão

Todo mundo viu essa semana que um dos participantes do ‘Casamento às Cegas’ pediu a mão de Karen Bacic ao vivo no reality da Netflix. O que aconteceu depois, foi que ela descobriu que ele tinha um outro relacionamento e o bafafá ficou ainda mais forte quando ela deu um unfollow no rapaz, deixando tudo ainda mais claro.

“Karen está muito triste com as fofocas que rolaram após o pedido de casamento”, afirmou. “Tem alguns ‘amiguinhos’ que se fazem de parceiros na hora do rolê e depois ficam falando m*rda, é tudo da mesma laia. Estão ganhando alguma coisa com isso?”, questionou Italo em seu perfil.

Nos prints das conversas, o rapaz conta que estava se relacionando com outras mulheres pouco tempo antes de pedir a mão de Karen, o que para elafoij a gota d ́ água.