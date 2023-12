“Isso era um segredo, mas eu tô namorando”, dispara Rezende

O youtuber falou pela primeira vez que está com o seu coração ocupado e fechado para balanço nesse final de ano

Rezende comentou detalhes sobre sua vida amorosa para a Revista Caras. O influenciador e youtuber contou que está namorando e que não tem pretensão de ter o seu relacionamento solto pela mídia, até porque era segredo.

“Isso era um segredo, mas eu tô namorando. Já estou namorando faz um mês. Eu prefiro assim porque a gente se dá bem fora das câmeras, das notícias. Acho que tá tudo ótimo. Eu quero continuar assim”, disse ele, que já sofreu bastante ao expor relacionamentos anteriores nas redes sociais.

“Esse ano foi um ano muito positivo para mim no trabalho e também no pessoal. Tô muito satisfeito com tudo o que aconteceu no ano e eu espero que em 2024 a gente consiga crescer em todos os sentidos, porque além do conteúdo que eu produzo para o canal, eu acabei construindo empresas que se destacaram”, conta