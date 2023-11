“Isso é puro oportunismo político do Bolsonaro. As negociações foram todas feitas pela diplomacia brasileira”, afirma comentarista da GloboNews

O comentarista da Rede Globo desmente boatos e chama o ex-presidente da República de oportunista.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que as minhas amigas, que amam o ex-presidente Jair Bolsonaro, estavam comentando que ele havia pedido ao governo de Israel que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza fossem liberados, porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram.

De acordo com o comentarista da Globo News Valdo Cruz, na verdade, quem fez as negociações foram a diplomacia brasileira e não o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também explicou:

“Isso é puro oportunismo político do Bolsonaro. As negociações foram todas feitas pela diplomacia brasileira, e alguém tentar fazer uso político disso é um desmerecimento, não é correto. O que Bolsonaro tenta fazer é pegar carona em algo que ele não fez nada, não tomou nenhuma medida. (…) E vem ex-ministro dele, como o Ciro Nogueira, dar espaço para que a mentira seja propagada. Foi a diplomacia brasileira, o ministro Mauro Vieira com sua equipe fazendo isso como prioridade a pedido do presidente Lula”, declarou o comentarista.