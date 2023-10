Israel confirma que há reféns brasileiros na Faixa de Gaza

De acordo com a Globo News, o porta-voz do governo comunicou as nacionalidades do sequestro das pessoas por Hamas

Diversos brasileiros estão sendo mantidos reféns na Faixa de Gaza após serem sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. De acordo com o Globo News, diversos brasileiros foram levados para a Faixa de Gaza e em vídeo, o porta-voz de Israel afirma que há pessoas brasileiras correndo risco de vida. “O tenente coronel Jonatas Cônico, do exército de Israel publicou agora há pouco falando como porta- voz do governo de Israel dizendo que há brasileiros entre os sequestrados por Hamas na Faixa de Gaza”, disse o jornalista. A matéria ainda completa: “Há mais de 100 pessoas que foram sequestradas, ele ainda explica sobre a região onde as pessoas foram sequestradas. As pessoas estão sendo mantidas como reféns e hpa brasileiros e pessoas de dupla nacionalidade”, finalizou.