Isis Valverde faz mistério sobre retorno para a TV: “Não vou falar ainda”

A atriz respondeu uma caixinha de perguntas dos seus fãs e deu a entender que tem projetos em vista para o ano que vem. Será?

Olha ela! Isis Valverde usou o seu Instagram para deixar os seus fãs super ansiosos para possíveis projetos da atriz na TV. Isis não deu muito detalhe do que vem por aí, mas disse que tem coisa correndo solta, inclusive um filme que está concorrendo a alguns prêmios.

“Alguns são só para ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas, esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, ‘Ângela, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries”, disse.

Em relação às novelas ela declarou: “Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes”, finalizou.