Isis Valverde e Marcus Buaiz compram mansão de R$16 milhões

O casal quer sair do país para poupar que as crianças da exposição midiática que estão sujeitos a terem se continuarem no Brasil.

É amores, ao que tudo indica o romance entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz segue mais firme que nunca, afinal, os pombinhos estão até dispostos a saírem do país para criar uma bela família juntos. De acordo com a revista ‘Quem’ os pombinhos até já escolheram a casa que vão morar com os pequenos José Marcus (11), João Francisco (9), fruto do casamento entre Marcus e Wanessa Camargo, e Rael (3) , fruto do casamento entre Isis e André Resende. A casa, ou melhor, a mansão escolhida está localizada em Beverly Hills, Los Angeles, e custa cerca de R$ 16 milhões. O local foi escolhido com o intuito de se distanciar e poupar as crianças da exposição midiática, após os pombinhos passarem uma temporada em solo americano.