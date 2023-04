Isis Valverde e Marcus Buaiz compram mansão de R$16 milhões em LA

Casal tem viajado o mundo, mas decidiram investir juntos em uma residência fora do Brasil, visto a carreira internacional de ambos

Depois de assumirem o namoro sem medo de serem felizes, Marcus Buaiz e Isis Valverde compraram uma mansão de R$16 milhões em Los Angeles. A propriedade fica localizada em Beverly Hills e de acordo com a Quem, visa os negócios do casal para o exterior. Os dois são vizinhos de Justin Bieber e Hailey Bieber; e Katy Perry e Orlando Bloom.

A escolha por uma casa fora do Brasil também tem relação com a criação dos filhos longe da mídia e sem o assédio da imprensa. Lembrando que Marcus tem dois filhos com Wanessa Camargo e Isis um com André Resende.

“A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte”, explicou uma fonte próxima ao casal.