Isabelle Nogueira planta mais de 750 árvores nativas em área de desmatamento na Amazônia

Isabelle Nogueira, em parceria com a startup Tree Earth, realizou o plantio de mais de 750 mudas de árvores nativas em áreas de desmatamento, no Lago do Puraquequara, na zona rural de Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (6). A ação faz parte dos pilares de sustentabilidade do Festival da Cunhã, que reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena da Amazônia.



“Trazer a sustentabilidade para o centro do Festival da Cunhã é um compromisso com a nossa floresta, com o nosso povo e com as próximas gerações. Saber que cada passo da nossa celebração vai gerar vida na Amazônia me enche de orgulho. Festival sustentável de verdade é assim que se faz”, declara Isabelle.

A plataforma Tree Earth foi desenvolvida na Amazônia para proteger a floresta com protagonismo local, com auxílio da população ribeirinha. O aplicativo promove o reflorestamento remunerado e monitorado por satélite, com acompanhamento do desenvolvimento das mudas etc.



O Festival da Cunhã arrecadou cerca de 30 toneladas de alimentos para as comunidades mais afetadas com as mudanças climáticas. Com ingressos gratuitos, o grande espetáculo beneficente contou com apresentações de artistas manauras, valorizando a cultura local e o show da dupla Maiara & Maraísa.



Realizado pela Mynd, a primeira edição do evento foi um verdadeiro sucesso. A anfitriã levou mais de 100 influenciadores para uma imersão amazônica, entre os dias 22 e 24 de maio. Foram 220 conteúdos publicados, 87 milhões de contas alcançadas, 97 milhões de impressões, 3.5 milhões de interações e 6.15 milhões de engajamento entregue; totalizando 149 milhões de impactos.