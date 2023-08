Isabella Scherer revela que recebeu ameaças de outro participante do Masterchef

A influenciadora digital e atriz foi a campeã da temporada que participou do reality gastronômico por ter sido destaque em várias provas.

Meus amores, estava aqui em casa fuxicando o twitter e me deparei com um tweets da Isabellla Scherer, que foi a grande vencedora da edição de 2021 do programa culinário MasterChef, e também a mamãe dos gêmeos mais lindos do mundo. A influenciadora gastronômica publicou nesta quinta-feira (10), um comentário sobre a opinião de um internauta, revelando a todos que ela foi ameaçada por um colega participante na época do reality.

“Se tivesse esse trem de pin na edição da Isabella, a gata ia precisar de outro avental para pendurar tantos pins”, comentou um usuário se referindo à dinâmica da edição atual, onde os cozinheiros com os melhores pratos de cada episódio ganham um pin. Sempre muito ativa na rede social, Isabella comentou que no dia do confinamento recebeu uma mensagem intimidadora por conta de seu destaque ao longo da temporada. “A martelada fui eu que dei, meu amor”, comentou em tom irônico.

e eu que um dia la no confinamento recebi a seguinte mensagem de um participante:

“cuidado que prego que se destaca toma martelada”



a martelada fui eu que dei, meu amor. https://t.co/QUgTlzBtZD — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) August 10, 2023

O post levantou rumores de quem seria o autor da tal mensagem. Entre reclamações de seguidores sobre a “fofoca incompleta”, alguns chegaram a supor que foi o Sérgio, que Isabella desmentiu prontamente e ainda afirmou que tem um carinho enorme por ele, e que o próprio teria previsto seus filhos gêmeos.

Não foi o Sergio!

Ele foi uma das pessoas que mais me identifiquei e tenho carinho até hoje!

Extremamente genesoso, um amor de pessoa! Me ajudou muuuuuuuuuito lá dentro!

E preveu os bebês, falou que via 2 crianças do meu lado o tempo inteiro comigo! — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) August 10, 2023