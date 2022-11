Isabeli Fontana recebe ameaça e perseguida no trânsito, em Floripa

Após ter se abrigado em uma farmácia, a modelo foi até a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência.

Na última segunda-feira (22), a modelo Isabeli Fontana relatou em suas redes sociais a ocasião assustadora que vivenciou na capital catarinense. Apavorada, Isabeli contou que foi ameaçada e perseguida no trânsito da cidade. “Estou aqui na Polícia Civil de Floripa e vim fazer um boletim de ocorrência porque fui ameaçada por uma pessoa no trânsito e fui perseguida. Assim, fiquei apavorada e não sabia o que fazer.”

A situação assustou tanto a modelo que ela precisou buscar abrigo em uma farmácia. Em foto publicada em seus stories, ela mostra a pessoa que lhe perseguiu e legenda a foto com as seguintes palavras: “Parei na farmácia e o cara me perseguindo. Olha aí. Isso é crime”

Ciente de que sua atitude de fugir do rapaz foi imprudente, podendo causar algum acidente no trânsito, a modelo alerta os seus seguidores, sobre o perigo que sua atitude poderia ter causado. “Agora chegou um momento que é importante falar sobre isso. Porque a gente fica apavorada e pensa que precisa fugir. E essa coisa de fugir sem necessidade, porque não fiz nada de errado, acaba que pode ser perigoso. Pode atropelar uma pessoa, fazer algo errado no trânsito. Estou aqui fazendo B.O. porque isso é crime e ninguém pode te perseguir dessa forma. Na hora da adrenalina, a gente fica perdida.”

“Fiz minha parte como cidadã porque a gente não pode passar por isso e deixar em branco. Realmente, três horas do meu tempo é sagrado, mas pra quem não tem a menor noção do que tá fazendo. Faz umas besteiras no trânsito, poderia ter causado algo muito pior. Esse cara merece o que ele está vivendo e o que vai viver, porque, realmente, isso é crime real. Vamos nos juntar”, completou a modelo.