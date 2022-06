Isabela Boscov explica rixa com Angelina Jolie: “Quer ser bonita vai ser bonita no tapete vermelho”

Jornalista especializada em crítica cinematográfica e meme do Tik Tok explica o motivo de pegar no pé da atriz

É inovador e revolucionário? Quem nunca já se pegou passando pelo feed do Tik Tok e apareceu algum vídeo ou áudio da Isabela Boscov não sabe o que é ficar famosa com os comentários cinematográficos. A jornalista explodiu na rede social e contou para o G1 o motivo de pegar tanto no pé dos trabalhos de Angelina Jolie como atriz.

“Eu não tenho problema nenhum com ninguém, porque a vida é curta e vamos nos dedicar com o que importa. Já fiz críticas muito positivas a alguns trabalhos da Angelina Jolie, o que me faz pegar um pouco com ela é que eu acho ela excessivamente vaidosa. Todo mundo tem, mas ela tá o tempo todo para a câmera: ‘Olha como sou linda’. Não é esse o trabalho do ator, quer ser bonita vai ser bonita no tapete vermelho, no personagem não é o lugar”, disse em entrevista para o G1.

Isabela Boscov quebra o silêncio sobre sua rixa com Angelina Jolie



Rivalidade do século pic.twitter.com/d9DDqBKCrO — Acervo Isabela Boscov (@AcervoBoscov) June 5, 2022

Na entrevista Isabela ainda contou como o Tik Tok foi importante para alavancar sua carreira no Youtube. “Crescer um canal de maneira orgânica no YouTube, quem já passou por isso sabe que é um processo longo e complicado. E os memes fizeram o número de inscritos disparar”, contou.

Hoje o canal no Youtube da musa do cinema já passa de 340 mil seguidores. Nasce uma estrela que entrega um conteúdo divino em relação às artes cinematográficas. Amo!