Isabel Teixeira revela que retirou as mamas após diagnóstico de síndrome

Isabel Teixeira contou detalhes sobre sua vida pessoal e revelou que resolveu retirar as mamas após o diagnóstico de uma síndrome. A atriz revelou que fez a cirurgia para remoção das mamas para evitar o desenvolvimento de um tumor.

Em uma entrevista à revista ELA, do Jornal O Globo, a artista disse que descobriu uma condição que predispõe ao desenvolvimento de câncer e resolve remover as mamas para evitar o desenvolvimento de um tumor no futuro. “Descobri, em 2020, por meio do mapeamento genético, ter uma síndrome chamada Li-Fraumeni (causada pela alteração no gene TP53, que predispõe o desenvolvimento de vários tipos de câncer). Minha mãe também tinha, ela morreu aos 56 anos, vítima de mais de um câncer, e foi tudo muito rápido. Por causa dessa síndrome, fiz a retirada das mamas”, disse ela.

Então, ela contou que o diagnóstico desencadeou uma mudança de vida. “Minha vida mudou muito e para melhor. Em um primeiro momento, quando recebi a notícia, tive um tremendo choque. Senti medo. Porém, depois fiquei forte. Parei de fumar e de beber. Passei a correr diariamente por uma hora e a cuidar ainda mais da minha alimentação. Meus exames também estão sempre em dia, faço ressonância do corpo inteiro e do crânio. Então, quando você me pergunta sobre envelhecer, digo: vou entrar na menopausa com noção de vida e de morte. Minha vontade é continuar aqui, com peito, sem peito, com ou sem silicone, mas com alegria”, afirmou.