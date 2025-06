Irmão do funkeiro Davi Kneip gasta 12 mil reais em jogos de videogame escondido da mãe, que fica revoltada

Amores, estava ali na minha varanda no Leme tomando meu cappuccino com canela e organizando a agenda da semana, quando recebo um vídeo de um caso familiar inusitado! Acontece que o irmão caçula do cantor Davi Kneip, o pequeno Felipe, de 9 anos, resolveu brincar de CEO do cartão de crédito da mãe.

O DJ Davi Kneip publicou nas redes sociais, na segunda-feira (9), um vídeo para mostrar a situação que aconteceu dentro de casa com o irmão mais novo. No vídeo, o funkeiro grava a própria mãe, que expõe o caçula e revela ter descoberto que o menino gastou mais de R$ 12 mil em compras com itens de jogo de vídeogame com o cartão de crédito da chefe da família.

“Ele gastou R$ 8.400 no meu cartão em Roblox. Ele entrou no meu cartão. Eu gerencio o aplicativo dele. Ele entrou falando que ia pedir um açaí e não pediu açaí coisa nenhuma. Ele foi lá dentro, pegou os dados do meu cartão, comprou e ainda ocultou eu receber os recibos. Olha aqui, vou entrar no computador para vocês verem”, comentou.

No vídeo, Davi pergunta o que a mãe irá fazer. “Vou vender o celular e vou vender o Playstation. Ele vai me pagar”, relatou.

O vídeo viralizou no TikTok e já conta com quase 1 milhão de visualizações. Mais tarde, a mãe de Davi descobriu que o prejuízo era ainda maior: 11 mil e 799 reais. O cantor mostrou a mãe no PC com a conta total. “Quem quiser comprar um Playstation e um Iphone 15, estou vendendo”, avisou ela. “Não sei se estou rindo ou chorando”, acrescenta Davi. Assista o vídeo: