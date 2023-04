Irmão de Virgínia Fonseca é flagrado traindo esposa grávida e assessoria da esposa se pronuncia

William Gusmão aparece dando um beijo e trocando amassos com uma morena misteriosa em uma festa. A identidade da mulher ainda é desconhecida

Se minhas fofoqueiras ainda não sabiam, agora sabem, Virgínia Fonseca tem um irmão e ele se chama William Gusmão. O empresário ficou na boca do povo depois de vazar um vídeo dele beijando uma morena misteriosa em uma festa. O buraco fica mais profundo quando olhamos para o fato de que ele é casado com Mellody Barreto, que está grávida.

🚨VEJA: William, irmão de Virgínia, traindo a atual mulher em Goiás, que está grávida do primeiro filho do casal. pic.twitter.com/Y21e2eGMgc — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023

Depois do fato tomar conta da web, a assessoria de imprensa de Melody soltou uma nota, informando que as medidas legais seriam tomadas e que a influenciadora jpa estava em contato com a família e advogados.

“Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2022 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações”, disse a nota.