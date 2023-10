Irmão de MC Cabelinho explica decisão de assumir namoro: “Receio”

Vinícius conta que sempre foi muito fechado com sua vida pessoal e apareceu nos últimos tempos assumindo o seu namoro com o tio de Tata Werneck

Marcus Vinicius contou detalhes sobre sua escolha por trazer a público o seu relacionamento com Yan Brito, tio de Tata Werneck, em entrevista à Revista Caras. O modelo contou que sempre teve sua carreira discreta e sua vida pessoal mais discreta ainda tinha receio de trazer o romance à tona.

“Eu tinha receio. Por mais que eu seja mais discreto, respeito todos que me acompanham e tem um carinho por mim”, acrescenta o modelo sobre a decisão.

Ela ainda contou que ficou surpreso com as notícias que saíram a respeito do seu namoro com Yan e que não tinha a intenção de “causar”.